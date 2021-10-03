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29 октября, 15:09
НовостиКриминал

Приговор по делу о Левокумском водопроводе оставлен без изменений

Приговор по делу о Левокумском водопроводе оставлен без изменений

Приговор по уголовному делу о хищении трехсот миллионов рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений, оставлен вышестоящим судом без изменений.

 Напомним, бывший директор Калммелиоводхоза и жители Москвы были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц. Суд приговорил экс-руководителя учреждения к 8 годам лишения свободы, штрафу пятьсот тысяч рублей. Ему запрещено занимать должности на госслужбе. Организатор получил 9 лет и штраф 700 тысяч. Остальных осудили на 7 лет.

 

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