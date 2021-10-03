Смертельный удар и лидер в списке причин смертности населения. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

Недуг остаётся одной из главных причин инвалидности и смерти на планете. В Калмыкии болезнь в 2020 году унесла жизни 135 человек, годом ранее – ее жертвами стали 89 жителей республики.

Инсульт не щадит никого - ни мужчин, ни женщин, ни молодежь, говорят врачи. Однако, если вовремя обратиться за помощью, высоки шансы минимизировать последствия болезни для организма и значительно снизить риск летального исхода.

Сейчас Валентина Довукаева с легкостью выполняет просьбу лечащего врача. А еще две недели назад ей трудно было поднять руки. Рассказывает, что не сразу оказалась на больничной койке. 10 дней лечилась дома, и это, несмотря на явные тревожные симптомы, которые возникают при повышенном артериальном давлении.

А ведь от оказания первой помощи зависит дальнейшая жизнь и здоровье человека, говорят доктора. Многие внезапно умирают только потому, что даже не подозревают, что у них инсульт, который может начинаться с обычной головной боли. В октябре врачам неврологического отделения №2 не удалось спасти двух пациентов, которые обратились к ним слишком поздно. Хотя, эту бомбу замедленного действия можно распознать заранее. Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в артерии после ишемического инсульта и остановить гибель клеток головного мозга, – от 4,5 до 6 часов, говорят медики.

А Эдуарда Басхаева инсульт ударил прямо за рулем. Ему 62 года. Когда почувствовал сильное головокружение и онемение ног, он сразу остановил машину. Хорошо, что рядом находился друг, который вызвал скорую.

В палате интенсивной терапии нет мест. Тяжелобольных много. Их доставляют из районов республики путем санавиации. Для их лечения созданы все условия. Отделение оснащено современным оборудованием. Только за 9 месяцев года было пролечено около 370 человек с инсультами. А недавно поступили многофункциональные кровати с автоматизированной системой. Они удобны, прежде всего, для самих пациентов, а также облегчает работу персонала.

Для предотвращения тяжелой болезни усилий одних врачей недостаточно. Каждый из нас должен защитить себя и своих близких. Достаточно следить за давлением, нормально питаться, не курить и не употреблять алкоголь. Особенно в пандемию. Коронавирус также влияет на это заболевание.