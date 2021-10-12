Прирост больных коронавирусом за сутки - 48 человек

Выздоровело 54 пациента. Госпитализировано в инфекционные больницы – 515 больных. В тяжелом состоянии – 29 из них 12 на ИВЛ. Ещё два человека не смогли справиться с болезнью.

Всего, за время пандемии инфицировано свыше – 32,5 тысяч жителей республики

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