Отдел вневедомственной охраны Калмыкии принимает поздравления

Исполняющая обязанности председателя Правительства республики Гиляна Босхомджиева поздравила сотрудников вневедомственной охраны с профессиональным праздником.

«Сегодня вы выполняете одну из важнейших задач по обеспечению безопасности жителей республики и их имущества. Благодаря вашим высочайшему профессионализму, безукоризненной дисциплине, ответственности, мужеству и самоотверженности обеспечена надёжная защита государственных и частных объектов на территории региона.

В этот праздничный день выражаю огромную благодарность за добросовестную службу, опыт, знания и ежедневный труд на благо жителей Республики Калмыкия!», - говорится в приветственном адресе.

Фото: Правительство Республики Калмыкия