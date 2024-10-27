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29 октября, 12:23
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Отдел вневедомственной охраны Калмыкии принимает поздравления

Отдел вневедомственной охраны Калмыкии принимает поздравления

Исполняющая обязанности председателя Правительства республики Гиляна Босхомджиева поздравила сотрудников вневедомственной охраны с профессиональным праздником.

«Сегодня вы выполняете одну из важнейших задач по обеспечению безопасности жителей республики и их имущества. Благодаря вашим высочайшему профессионализму, безукоризненной дисциплине, ответственности, мужеству и самоотверженности обеспечена надёжная защита государственных и частных объектов на территории региона.

В этот праздничный день выражаю огромную благодарность за добросовестную службу, опыт, знания и ежедневный труд на благо жителей Республики Калмыкия!», - говорится в приветственном адресе.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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