8 километров трассы регионального значения Улан-Хол – Лагань будут отремонтированы

Реконструкция дорожного полотна пройдет в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность этого участка магистрали составляет 40 километров. Сколько уже сделано, и что еще предстоит? Выясняла сегодня наша съемочная группа.

По словам водителя Владимира Зубкова, за все время существования этого участка, здесь ни разу не проводился ремонт, максимум ямочный. А он знает, о чем говорит. В конце 80-х Владимир участвовал в строительстве этой же дороги Улан-Хол-Лагань. Теперь, заверяет он, уровень безопасности на этой трассе повысится в разы.

Современные дороги должны быть рассчитаны на более длительный срок эксплуатации. Для этого нужно использовать передовые технологии и современные материалы, уверены те, кто ежедневно проезжает по этим магистралям.

По данным подрядчика, новая дорога соответствует всем нормам. Первый слой – выравнивающий, высотой 7 сантиметров. Еще один, – так называемый, рыхлый. В конечном итоге – это избавит от ямок и прочих неровностей - основное покрытие. Его начнут укладывать через три недели, говорят подрядчики.

В комплекс реконструкции входят также работы по расширению обочин, установке знаков, съездов, в том числе соединяющих трассу с другими дорогами и животноводческими стоянками. Согласно контракту, сдать объект должны в конце октября. На ремонт выделено чуть более 86 миллионов. Как заверяют подрядчики, план будет выполнен раньше срока.