ДТП произошло сегодня ранним утром в Михайловском районе Рязанской области

Погибли 4 человека. По данным МВД по Рязанской области ДТП утром 15 июня на трассе Р-22 «Каспий» произошли две автомобильные аварии. В семь утра на 224 километре дороги столкнулись шесть автомобилей: фура Scania, Hyundai Starex, Audi A6, Chevrolet Lacetti, Hyundai Solaris и «Волга» 3110. Три человека погибли и три пострадали. Все шестеро ехали в Hyundai Starex. Пострадавших госпитализировали в Михайловскую районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают.



Вторая авария случилась 15 июня на 221 километре трассы Р-22 в 8.15. Столкнулись три машины: фура Scania, грузовик Hyundai «пятитонник» и Volkswagen Polo. В этом ДТП пострадали два человека. Один – из Hyundai, второй – из Volkswagen Polo.



Пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь. Подробности происшествия устанавливают.

Фото взято на сайте ГТРК «Ока».