Государственная Дума восьмого созыва собралась на первое пленарное заседание
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Напомним, в новом составе сразу два наших земляка. Российский хирург Бадма Башанкаев победил на выборах по калмыцкому одномандатному округу, а продюсер Сангаджи Тарбаев представляет столицу страны. Открытым голосованием депутаты переизбрали Вячеслава Володина спикером, его первыми заместителями стали Александр Жуков и Иван Мельников.
И сегодня же состоялось распределение должностей в комитетах. Сангаджи Тарбаев возглавил Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
А Бадма Башанкаев – занял пост заместителя главы парламентского комитета по охране здоровья.
Сразу после завершения работы новый состав Госдумы встретится с Президентом страны