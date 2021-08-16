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12 октября, 15:15
НовостиПолитика

Государственная Дума восьмого созыва собралась на первое пленарное заседание

Государственная Дума восьмого созыва собралась на первое пленарное заседание

Напомним, в новом составе сразу два наших земляка. Российский хирург Бадма Башанкаев победил на выборах по калмыцкому одномандатному округу, а продюсер Сангаджи Тарбаев представляет столицу страны. Открытым голосованием депутаты переизбрали Вячеслава Володина спикером, его первыми заместителями стали Александр Жуков и Иван Мельников.

И сегодня же состоялось распределение должностей в комитетах. Сангаджи Тарбаев возглавил Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

А Бадма Башанкаев – занял пост заместителя главы парламентского комитета по охране здоровья.

Сразу после завершения работы новый состав Госдумы встретится с Президентом страны

 

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