Повышение квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений

С 27 сентября по 5 октября 2021 года Управление по противодействию коррупции при Главе Калмыкии провело ключевое мероприятие Государственной программы «Организация курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, по образовательным программам антикоррупционной направленности». В нём принял участие 21 служащий.

Целями Программы являются снижение уровня коррупции, ее влияния на деятельность органов исполнительной власти и повседневную жизнь граждан, а также создание эффективной системы противодействия коррупции.

Программа также будет реализовываться и в последующие годы, поскольку профилактика коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти поставлена на контроль руководства республики.