12 октября, 13:54
Главная причина сбоев с отоплением – это завоздушенность труб
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Об этом сегодня доложил руководитель Управления ЖКХ Сергей Хактаев главе администрации Элисты. Дмитрий Трапезников провел выездное совещание на тепловом объекте по улице Хрущева/27.
Хозяйствующие организации продолжают работу, в том числе по исправлению возникающих неполадок в системе, сообщил Хактаев. А Трапезников подчеркнул, что теперь самое главное - оперативно реагировать на сигналы граждан и устранять причины сбоев в приеме тепла.
Напомним, что на нашем сайте мы проводим опрос. Судя по ответам на сегодня, часть пользователей, по-прежнему, мерзнут в квартирах.