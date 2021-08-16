Главная причина сбоев с отоплением – это завоздушенность труб

Об этом сегодня доложил руководитель Управления ЖКХ Сергей Хактаев главе администрации Элисты. Дмитрий Трапезников провел выездное совещание на тепловом объекте по улице Хрущева/27.

Хозяйствующие организации продолжают работу, в том числе по исправлению возникающих неполадок в системе, сообщил Хактаев. А Трапезников подчеркнул, что теперь самое главное - оперативно реагировать на сигналы граждан и устранять причины сбоев в приеме тепла.

Напомним, что на нашем сайте мы проводим опрос. Судя по ответам на сегодня, часть пользователей, по-прежнему, мерзнут в квартирах.