Государственная дума определит ответственных за неэффективную работу коммунальных служб. Об этом на открытии Весенней сессии заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Володин также отметил, что депутатам поступает много обращений, касающихся проблем с отоплением и необходимо взять ситуацию на контроль. Он предложил создать рабочую группу чтобы определить ответственных.