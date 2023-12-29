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17 января, 15:02
Новости

Государственная дума определит ответственных за неэффективную работу коммунальных служб

Государственная дума определит ответственных за неэффективную работу коммунальных служб

Государственная дума определит ответственных за неэффективную работу коммунальных служб. Об этом на открытии Весенней сессии заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Володин также отметил, что депутатам поступает много обращений, касающихся проблем с отоплением и необходимо взять ситуацию на контроль. Он предложил создать рабочую группу чтобы определить ответственных.

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