17 января, 15:02
Государственная дума определит ответственных за неэффективную работу коммунальных служб
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Государственная дума определит ответственных за неэффективную работу коммунальных служб. Об этом на открытии Весенней сессии заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин также отметил, что депутатам поступает много обращений, касающихся проблем с отоплением и необходимо взять ситуацию на контроль. Он предложил создать рабочую группу чтобы определить ответственных.