Гражданин Азербаджана предстанет перед судом в Калмыкии

По данным следствия, мужчина незаконно приобретал наркотики. Когда полицейские обнаружили эти средства у него дома, иностранец решил откупиться взяткой.

В следкоме также сообщили, что данный гражданин не желая становиться фигурантом уголовного дела передал сотруднику полиции 100 долларов США и 2 000 рублей. Полицейский сообщил об этом в установленном порядке. Обвиняемого будут судить в Лаганском районном суде.