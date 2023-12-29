В Калмыкии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом

Сегодня в 09 часов 30 минут на 212 километре ФАД Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств: грузового транспортного средства Вольво и автомашины Шевроле-Ланос. В результате столкновения на месте происшествия скончались водитель и несовершеннолетний пассажир автомашины Шевроле-Ланос. Еще один пассажир легкового автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транспорта, сообщает МВД Калмыкии.