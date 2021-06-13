Ситуация с коронавирусом в степном крае - напряжённая

Именно так охарактеризовали нынешнее эпидемиологическое положение министр здравоохранения и глава регионального Роспортебнадзора сегодня на онлайн-встрече с жителями республики.

С начала июня отмечается рост заболеваемости. При этом инфекция затрагивает практически все возрастные категории. Это самая активная и работоспособная часть населения. Отмечается прирост заражений среди подростков от 7 до 14 лет.

С лета в регионе циркулирует ещё и индийский штамм коронавируса. У него значительно сокращён инкубационный период, больной более массированно выделяет возбудителя, который легко обходит иммунные барьеры организма. Поэтому болезнь развивается стремительнее – не 12 дней до начала пневмонии как при Уханьском штамме, а около 5.

В Минздраве отмечают, что мы вступили в очень активную фазу. Прирост заболевших идёт очень быстро. Количество госпитализированных превышает число амбулаторных. Система здравоохранения республики развернула дополнительные мощности. При необходимости они будут расширены. Медики уходят в красную зону. Пока сохраняется плановый приём. В числе заболевших есть и незначительная доля вакцинированных – около половины процента. При этом все они переносят инфекцию в лёгкой форме, находясь на амбулаторном лечении.