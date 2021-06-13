9 июля, 14:18
 33 °C
88,14
74,47
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 июля, 15:19
НовостиCOVID-19Общество

Ситуация с коронавирусом в степном крае - напряжённая

Ситуация с коронавирусом в степном крае - напряжённая

Именно так охарактеризовали нынешнее эпидемиологическое положение министр здравоохранения и глава регионального Роспортебнадзора сегодня на онлайн-встрече с жителями республики.

С начала июня отмечается рост заболеваемости. При этом инфекция затрагивает практически все возрастные категории. Это самая активная и работоспособная часть населения. Отмечается прирост заражений среди подростков от 7 до 14 лет. 

С лета в регионе циркулирует ещё и индийский штамм коронавируса. У него значительно сокращён инкубационный период, больной более массированно выделяет возбудителя, который легко обходит иммунные барьеры организма. Поэтому болезнь развивается стремительнее – не 12 дней до начала пневмонии как при Уханьском штамме, а около 5.

В Минздраве отмечают, что мы вступили в очень активную фазу. Прирост заболевших идёт очень быстро. Количество госпитализированных превышает число амбулаторных. Система здравоохранения республики развернула дополнительные мощности. При необходимости они будут расширены. Медики уходят в красную зону. Пока сохраняется плановый приём. В числе заболевших есть и незначительная доля вакцинированных – около половины процента. При этом все они переносят инфекцию в лёгкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия