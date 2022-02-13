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18 марта, 17:24
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В Элисте прошло торжественное мероприятие ко Дню работника бытового обслуживания населения и ЖКХ

В Элисте прошло торжественное мероприятие ко Дню работника бытового обслуживания населения и ЖКХ

Примечательно, что в этом году праздник проходит в год столетия образования данной сферы в республике. На сегодня – это многоотраслевой комплекс, в котором работают более 4,5 тысяч человек и 50 организаций и предприятий. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Они вносят огромный вклад - расширяют спектр услуг и улучшают их качество.

В свой профессиональный праздник они получают поздравления и подарки от руководства, коллег и благодарных клиентов. Отличившиеся сотрудники – были награждены почетными грамотами и благодарностями Правительства республики, администрации города и профильного ведомства.

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