В Элисте прошло торжественное мероприятие ко Дню работника бытового обслуживания населения и ЖКХ

Примечательно, что в этом году праздник проходит в год столетия образования данной сферы в республике. На сегодня – это многоотраслевой комплекс, в котором работают более 4,5 тысяч человек и 50 организаций и предприятий. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Они вносят огромный вклад - расширяют спектр услуг и улучшают их качество.

В свой профессиональный праздник они получают поздравления и подарки от руководства, коллег и благодарных клиентов. Отличившиеся сотрудники – были награждены почетными грамотами и благодарностями Правительства республики, администрации города и профильного ведомства.