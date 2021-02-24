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16 марта, 19:22
НовостиОбществоЭкономика

Как будут развиваться авиаперевозки в регионе?

Как будут развиваться авиаперевозки в регионе?

При участии компании «Новапорт Холдинг» в Калмыкии открылось новое направление в Минеральные воды, в ближайшее время запустятся авиаперелеты в Ростов, Москву и Санкт-Петербург, которые уже были обозначены в заключённом соглашении. Рейс в Сочи тоже будет прямым и предполагается направление в Симферополь.

В дальнейшем появятся те направления, которые будут интересны людям. Вице-премьер Калмыкии Наран Кюкеев рассказал подробно о соглашении в прямом эфире и ответил на вопросы жителей республики.

На данный момент элистинский аэропорт принадлежит Росимуществу, решение о его приватизации принималось несколько раз, но из-за накопившихся долгов инвесторы не спешат заходить на территорию Калмыкии.

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