В Центральном хуруле Калмыкии вводятся ограничения для посещения

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике. Так, график работы сокращается с 8:00 до 16:00 часов. Наличие маски – обязательное условие, как и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Посетителям с температурой выше 37 градусов вход в храм будет запрещён. В эти дни нельзя будет пройти в алтарную часть молельного зала.

Ежедневные службы будут транслироваться на официальном YouTube-канале «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Шаджин-лама и монашеская община Калмыкии просят соблюдать все рекомендации врачей, а также начитывать мантры Зеленой Тары и Будды Медицины.