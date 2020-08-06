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11 августа, 10:40
НовостиCOVID-19Религия

В Центральном хуруле Калмыкии вводятся ограничения для посещения

В Центральном хуруле Калмыкии вводятся ограничения для посещения

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике. Так, график работы сокращается с 8:00 до 16:00 часов. Наличие маски – обязательное условие, как и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Посетителям с температурой выше 37 градусов вход в храм будет запрещён. В эти дни нельзя будет пройти в алтарную часть молельного зала. 

 Ежедневные службы будут транслироваться на официальном YouTube-канале «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Шаджин-лама и монашеская община Калмыкии просят соблюдать все рекомендации врачей, а также начитывать мантры Зеленой Тары и Будды Медицины.

 

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