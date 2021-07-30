Городская прокуратура предупреждает о незаконном привлечении общества с ограниченной ответственностью

Компания занимается возведением жилых и нежилых зданий в Элисте. Надзорным органом проводится проверка исполнения федерального законодательства при строительстве многоквартирных домов.

Установлено, что за прошлый и текущий годы строительная организация заключала с гражданами договоры купли-продажи квартир в двух домах Элисты по улице Хомутникова.