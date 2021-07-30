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11 сентября, 16:17
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Общегородской субботник прошел сегодня в Элисте

Общегородской субботник прошел сегодня в Элисте

Управляющие ведомства республики присоединились к общему делу и сделали столицу чище. Коллектив Министерства финансов Калмыкии и Казенного учреждения провели субботник на территории парка Дружба. Благодаря им осенние виды центра города станут привлекательнее. 

А активисты Министерства природных ресурсов совместно с работниками "Калмлес" и Калмыцким лесничеством приняли участие в экологической акции "Зеленая Россия". Сегодня было выбран для уборки Сосновый бор. 

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