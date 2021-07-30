Общегородской субботник прошел сегодня в Элисте

Управляющие ведомства республики присоединились к общему делу и сделали столицу чище. Коллектив Министерства финансов Калмыкии и Казенного учреждения провели субботник на территории парка Дружба. Благодаря им осенние виды центра города станут привлекательнее.

А активисты Министерства природных ресурсов совместно с работниками "Калмлес" и Калмыцким лесничеством приняли участие в экологической акции "Зеленая Россия". Сегодня было выбран для уборки Сосновый бор.