Сегодня в России - День танкиста

Этот праздник особенный и для Калмыкии, ведь при въезде в степную столицу всех встречает Т-34. Он установлен в память об освободителях Элисты – воинах 28 армии. Немало тех, кто служил в «бронированных» войсках сегодня трудятся в различных учреждениях и организациях региона. А в одной из городских школ есть даже сквер, посвященный танкистам.Репортаж к этой дате подготовила наш корреспондент Элла Хаптаханова.

На территории республики проходили одни самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны, где танковые части сыграли свою решающую роль. Во многих населённых пунктах Калмыкии как благодарность на постаментах установлена оставшаяся после жарких боёв бронетехника. Встречает легендарный Т-34 и всех въезжающих в калмыцкую столицу. Но, мало кто знает, что в одном из школьных дворов есть свой мемориал экипажу танка. Он появился здесь в июне 2020 года.

Это спортивная площадка столичной школы № 23. Здесь скоро будет возведен современный многофункциональный спортивный комплекс, где ребята будут отрабатывать навыки по физической культуре и спорту. Вокруг расположились многоквартирные дома, где в уютных квартирах живут элистинцы. В августе 1942 года здесь проходили ожесточённые бои. Позже на этом месте был обнаружен танк с останками советских бойцов. Теперь в сквере, посвящённом подвигу экипажа танка, так и оставшемуся после боя на территории нынешнего школьного стадиона, воспитанники 23 школы проводят все свои торжества.

В славной семье танкистов немало и наших земляков. Бывший военком Юрий Казаков – выпускник Ташкентского танкового училища, военком Элисты Юрий Колдунов закончил Челябинское танковое училище, один из специалистов Республиканского военкомата Владимир Семерня, как и подполковник запаса Геннадий Гушаев, – продолжают славные традиции Харьковского гвардейского танкового училища.

Физические данные – рост не выше 170 сантиметров, выносливость, сила и выдержка– определяющие в этом деле, говорят специалисты. В загрузке боеприпасов участвует весь экипаж. Снаряд, порой, весит более четверти центнера. Наряду с физической подготовкой, важны стрессоустойчивость, моральные и психологические особенности личности. 33 года службы за плечами у подполковника запаса.

Военный комиссар Калмыкии Андрей Сарангов сразу после окончания военной академии был распределён заместителем командира полка в танковую часть. Говорит, пришлось научиться водить Т-34,стрелять. Это новые ощущения, новые открытия.

А современные военные учения и танковые биатлоны никого не оставляют равнодушным. В них тоже участвуют нынешние призывники, контрактники и кадровые офицеры из степной республики, которые служат в танковых частях во всех уголках огромной России. Их почти 4 десятка. На военном учёте состоят 370 танкистов. Всего более 5 тысяч жителей региона прошли школу танковых подразделений. В этот день кто-то получает поздравления, кто-то - новые звания, благодарности. А мы дарим им свою благодарность за верность долгу и готовность в любой момент встать на защиту рубежей Родины.