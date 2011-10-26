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18 февраля, 13:26
НовостиОбщество

39 миллионов рублей из средств маткапитала направили жители республики на обучение детей

39 миллионов рублей из средств маткапитала направили жители республики на обучение детей

Это второе по популярности направление распоряжения средствами материнского капитала в степном регионе с начала действия программы.

Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Калмыкии. Направить материнский капитал на образование любого из детей в семье можно, когда ребенку, с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению сертификатом можно распорядиться сразу после возникновения права на материнский капитал. Так, его можно направить и на обучение в магистратуре, и даже в автошколе. Но главное - на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Напомним, что с 1 января этого года размер материнского капитала составляет 483 881,83 рублей на первого ребенка и 639 431,83 рублей на второго ребенка, если на первого капитал семья еще не получала. Всего в Калмыкии  выдано более 25 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал.

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