39 миллионов рублей из средств маткапитала направили жители республики на обучение детей

Это второе по популярности направление распоряжения средствами материнского капитала в степном регионе с начала действия программы.

Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Калмыкии. Направить материнский капитал на образование любого из детей в семье можно, когда ребенку, с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению сертификатом можно распорядиться сразу после возникновения права на материнский капитал. Так, его можно направить и на обучение в магистратуре, и даже в автошколе. Но главное - на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Напомним, что с 1 января этого года размер материнского капитала составляет 483 881,83 рублей на первого ребенка и 639 431,83 рублей на второго ребенка, если на первого капитал семья еще не получала. Всего в Калмыкии выдано более 25 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал.