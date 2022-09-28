Центр "Мой бизнес"

В Калмыкии продолжает выдавать микрозаймы под 1% годовых. На сегодня этой мерой поддержки воспользовались 9 предпринимателей, общая сумма выданных средств составила более двух миллионов рублей.



Её условия доступны для предпринимателей и самозанятых региона до конца года. Заёмные средства можно направить на расширение материально-технической базы, увеличение объемов производства и продаж, сохранение и создание новых рабочих мест.