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28 октября, 08:57
Новости

Центр "Мой бизнес"

Центр "Мой бизнес"

В Калмыкии продолжает выдавать микрозаймы под 1% годовых. На сегодня этой мерой поддержки воспользовались 9 предпринимателей, общая сумма выданных средств составила более двух миллионов рублей.

Её условия доступны для предпринимателей и самозанятых региона до конца года. Заёмные средства можно направить на расширение материально-технической базы, увеличение объемов производства и продаж, сохранение и создание новых рабочих мест.

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