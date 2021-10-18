Сегодня отмечается Всемирный день телевидения

Влияние и воздействие телевидения на процессы, происходящие в современном обществе трудно переоценить. Телевидение привлекает внимание всей планеты к конфликтам и угрозам миру и безопасности, фокусирует внимание на крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы.

Сегодня, несмотря на рост популярности интернета, как источника информации и развлечений, телевидение, по-прежнему, остается важнейшим инструментом воздействия – ориентации, направления и формирования общественного мнения, а также воспитания подрастающего поколения

История российского телевидения ведёт свое начало с экспериментальных трансляций телепередач, которые велись из Москвы уже в 30-х годах ХХ века. В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения. В 1937 году был организован первый телецентр на Шаболовке.

А вот история развития Калмыцкого телевидения началась в 1967 году с первого пробного эфира, состоявшегося 5 ноября, в здании нового телецентра в Элисте со студийным павильоном в 100 квадратных метров. Регулярное телевещание началось 7 ноября. Первый телевизионный выпуск был посвящен празднованию 50-летия Октябрьской революции. Для жителей степной республики это было историческим событием, настоящим праздником, который с помощью телевизионных средств, пришел в дом к каждому из них.

Сегодня мы вещаем в эфире федеральных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», передачи ГТРК «Калмыкия» можно смотреть на сайте и YouTube-канале «Вести Калмыкия». Наша телекомпания первая в регионе и одна из первых в холдинге ВГТРК начала вещать в цифровом формате. Телевизионный охват нашей аудитории - вся республика. А благодаря интернет-площадкам, география зрителей с каждым днем увеличивается. За новостями Калмыкии следят не только в республике, но и далеко за ее пределами.