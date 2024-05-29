В Калмыкии родители 320 детей направили семейный капитал на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет

Ее размер равен региональному прожиточному минимуму на детей и составляет 14 390 рублей. Право на выплату имеют семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека (в Калмыкии это 29 670 рублей).

А с этого года для удобства родителей увеличен период, в течение которого можно обратиться за ежемесячной выплатой — при подаче заявления до достижения ребенком полугода средства выплатят за все месяцы с рождения. В остальных случаях — с месяца обращения.