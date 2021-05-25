Год назад ушел из жизни Николай Санджиев

Человек, которого с полным правом можно назвать символом своего времени. Он из того поколения, про которое говорят «Дети Сибири». Выпускник КалмГУ посвятил всю свою жизнь служению родной республике. Он обладал необычайной трудоспособностью, талантом, памятью глубинных знаний, был истинным знатоком калмыцкого языка, традиций и обычаев. Был министром культуры, печати и средств массовой информации. Его вклад в развитие и сохранение культуры, литературы и калмыцкого языка - неоценим.

Автор 12 книг прозы и поэзии, среди которых сборники детских стихотворений, на его стихи написано около 30 песен.Заслуженный работник культуры России и Монголии, имеет литературные премии и дипломы.

Колоритного Николая Джамбуловича в шапочке с красной кистью «улан зала», смеющегося, веселого либо серьезного, сосредоточенного, но никогда – равнодушного в эти дни можно увидеть на выставке в Национальном музее имени Пальмова. Диапазон его интересов всегда был широк, но при этом он всегда оставался простым, добрым и отзывчивым человеком. И те, кто работал рядом с ним все эти годы, сегодня вспоминают своего коллегу, друга и соратника.