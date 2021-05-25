Сегодня жители Калмыкии вновь смогут поклониться мощам Святого Александра Невского

Накануне ковчег со святыней встретили на мемориале воинам 28-й армии в посёлке Хулхута. Он прибыл из Астрахани в сопровождении сотрудников Благотворительного фонда Святого князя Владимира.

Ковчег встречали представители администрации республики и архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, он отметил, что степи Калмыкии Святой благоверный князь Александр Невский при жизни своей посещал не раз. Здесь на степных просторах находились кочевья царевича Сартака, с которым Александр Невский дружил. И вот он снова с нами образом и частицей своих святых мощей.Также Владыка поблагодарил советника Главы Калмыки, известного российского хирурга-колопроктолога Бадму Башанкаева за деятельную помощь в организации принесения святыни в Калмыкию.

«Это очень значимое событие для православного и верующего мира. Я очень рад, что среди 86 городов, принимающих у себя ковчег с частицами мощей Святого благоверного князя Александра Невского, оказалась и Элиста», - отметил Башанкаев.

Завтра реликвию перевезут в Городовиковск. А затем торжественно отправят в Ставропольский край.