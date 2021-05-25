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25 июня, 16:23
НовостиМолодёжная политика

Сегодня состоялось награждение победителей регионального этапа военно-спортивной игры «Победа»

Сегодня состоялось награждение победителей регионального этапа военно-спортивной игры «Победа»

Она проводится в России уже более 20 лет и продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло не одно поколение настоящих патриотов. Соревнования проводятся в несколько этапов - на уровне муниципалитетов и субъектов страны. Среди калмыцких юнармейцев лучшими стали ребята из Кетченеровской гимназии, второе место заняли элистинцы, бронзу разделили Малодербетовский и Черноземельский районы. В этом году игра проводилась также под эгидой 5-летнего юбилея Юнармейского движения Калмыкии. Победители регионального этапа представят республику на всероссийских соревнования в Москве в начале июля.

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