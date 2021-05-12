Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает первый дефектолог Калмыкии

Представителей этой узкой и сложной специальности в республике мало. Бадмаеву Валентину Демьяновну, по праву, можно назвать пионером этой профессии в республике: она - первая калмыцкая выпускница дефектологического факультета Московского государственного института имени Ленина, затем стала первым экспертом по оценке профкомпетентности дефектологов, а затем и руководителем группы экспертной группы учителей-логопедов и дефектологов министерства образования республики.

Подробнее о длинном трудовом пути Заслуженного учителя Калмыкии расскажем сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30