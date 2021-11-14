На оперштабе было принято решение об отмене массовых новогодних торжеств как для детей, так и для взрослых

В частности, решено отменить проведение новогодней Елки Главы Калмыкии. В школах и детских садах утренники будут разрешены только внутри отдельных классов и групп, без посещения родителей, аниматоров.

Администрациям РМО и Элисты праздничные массовые мероприятия рекомендуется провести на открытом воздухе. В Элисте к двум традиционным площадкам в центре города в этом году добавится третья – это скейт-парк в седьмом микрорайоне, он будет открыт в ближайшие дни.

Новогодние корпоративы в ресторанах и других развлекательных учреждениях будут разрешены при условии 70%-го заполнения помещений и наличии QR-кода у посетителей.

Кроме того, при соблюдении всех мер безопасности с 25 декабря будет разрешено проведение новогодних представлений в Русском театре драмы и комедии и Калмыцком театре кукол «Джангар», который готовится к открытию.