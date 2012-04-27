Возле села Дивное обнаружены павшие свиньи

Сегодня в Управлении ветеринарии сообщили, что совсем рядом с границей Калмыкии в 5 километрах от села Дивное обнаружены павшие свиньи.

Результаты исследований подтвердили в останках животных наличие ДНК вируса африканской чумы. Сейчас краевая ветслужба проводит мероприятия на территории инфицированного очага. Что касается Калмыкии, в хозяйствах содержатся чуть более 8 тысяч свиней. Напомним, что зафиксированная в 2008 году вспышка африканской чумы привела почти к полной ликвидации поголовья в регионе. Опасности для человека она не представляет.

Напряжённым по АЧС специалисты ведомства называют положение в соседней Волгоградской области. После заседания комиссии по Чрезвычайным ситуациям в селе Приютное и близлежащих населённых пунктах принят ряд превентивных мер.