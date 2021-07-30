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30 августа, 15:50
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки в Калмыкии выявлены 97 новых случая заражения COVID-19. За весь период пандемии инфицированы свыше 28 тысяч человек. Данные приводит оперштаб. В медучреждениях лечатся 821 житель республики. Большая часть в Элисте, остальные в госпиталях в 10 районах. 34 пациента - в тяжёлом состоянии, 13 – подключены к аппарату ИВЛ. С субботы зарегистрированы еще шесть летальных исходов. На сегодня их уже 536. Мы следим за информацией из оперштаба.

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