21 августа, 14:42
В национальном драматическом театре им. Б. Басангова в конце этой недели стартует наставнический проект
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Мероприятия пройдут в Элисте на нескольких площадках. В программе: пресс-конференция, творческие встречи, спектакли, круглые столы, выставки. А финальной точкой станет праздничное представление-концерт на площади Победы.
Все мероприятия посвящены Году педагога и наставника- сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: Национальный драматический театр им. Б.Басангова