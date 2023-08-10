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21 августа, 14:42
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В национальном драматическом театре им. Б. Басангова в конце этой недели стартует наставнический проект

В национальном драматическом театре им. Б. Басангова в конце этой недели стартует наставнический проект

Мероприятия пройдут в Элисте на нескольких площадках. В программе: пресс-конференция, творческие встречи, спектакли, круглые столы, выставки. А финальной точкой станет праздничное представление-концерт на площади Победы.

Все мероприятия посвящены Году педагога и наставника- сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Национальный драматический театр им. Б.Басангова

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