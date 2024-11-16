Сегодня в России официально празднуют День рождения Деда Мороза.

Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и приходят морозы. А Движение первых,совместно с Росмолодежью, запустили благотворительную акцию «Елка желаний». Каждый год мероприятие объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Участие в мероприятии — это возможность подарить чудо, исполнить заветное желание ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации., сообщили в пресс-службе Движения первых.