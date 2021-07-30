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20 сентября, 14:07
НовостиКультура

Ансамбль танца «Джангар» принял участие во Всероссийском фестивале «Крымский мост-2021»

Ансамбль танца «Джангар» принял участие во Всероссийском фестивале «Крымский мост-2021»

Заслуженный коллектив народного творчества страны достойно представил калмыцкую культуру и стал лауреатом фестиваля. Специалисты РДНТ также приняли участие в работе круглого стола по проблемам сохранения и развития национальной культуры народов России.

В общем фестиваль собрал более 500 участников из художественных, любительских и профессиональных коллективов. Это представители хореографических, вокальных, фольклорных, инструментальных коллективов, художники-любители и мастера декоративно-прикладного искусства, исполнители национальных сказаний и иных жанров народного творчества из субъектов РФ.

Знакомство со всем перечисленным проходило не только с помощью искусства, танца и пения, но и посредством активного обсуждения того, как эти самые культуры могут воспитать патриотизм в современном обществе. Это цель проекта "Крымский мост", реализованного с помощью гранта от Российского фонда культуры".

 

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