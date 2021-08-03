Бойцы спецподразделений правоохранительных органов соревновались в тактической стрельбе

Сегодня на войсковом стрельбище регионального Управления Росгвардии стартовали соревнования среди сотрудников спецподразделений правоохранительных органов. Турнир проводится в память о Магомеде-Казиме Гайирханове и Александре Эрдниеве, погибших при исполнении служебного долга. За участниками наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

На огневом рубеже сотрудники подразделения «Гром». Некоторые мишени расположены на расстоянии около четырёхсот метров. Но для снайперской винтовки это далеко не предел, говорит Сергей, неоднократный призёр Чемпионата по тактической стрельбе.

Сослуживцы офицеров – Кавалера ордена мужества Александра Эрдниева и Героя России Магомед-Казима Гайирханова – почтили память товарищей минутой молчания. 11 лет назад росгвардейцы, обеспечивающие правопорядок в составе спецподразделения, погибли в ходе операции по спасению заложников, захваченных бандитами, в селе Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана.

В этом году сотрудники спецподразделений соревновались в 4 дисциплинах. Яркое солнце помогало стрелкам точно бить из положения лёжа, упора сидя и стоя. Турнир проводится в десятый раз. Поздравить участников приехал и Глава Калмыкии Бату Хасиков.

За звание лучшего стрелка борются более70 бойцов силовых структур. Оценивался как командный, так и личный зачёт.

Все 8 команд проходят этапы выполнения упражнений под контролем судьи. Они же фиксируют результаты - заклеивают пробоины белым скотчем. К примеру, из автомата Калашникова нужно поразить мишени, расположенные в ста метрах. Ну, а по соседству уже разворачиваются позиции пулеметчиков.

Стрельба ведется и из снайперских винтовок. Среди боевого снаряжения - автомат Калашникова и пистолет Ярыгина. Штрафное время прибавляется за промахи. Есть и дисквалификация. Это - за нарушение правил безопасности при обращении с оружием.

Чемпионат продлится в течение двух дней. Призеры получат памятные кубки. Но, главное, говорят бойцы спецподразделений, опыт, приобретенный в рамках мероприятия, пригодится при выполнении служебно-боевых задач.