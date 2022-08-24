Мужчина, изнасиловавший ребенка 38 лет назад, задержан в Элисте

Об этом сообщает ИА SM.News Тюмень. 18 октября 1984 года в Тюмени мужчина силой затащил несовершеннолетнюю в подвал и изнасиловал. После этого он скрылся в неизвестном направлении.



Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи вели кропотливую работу в попытках установить личность насильника и его местонахождение.



Как сообщают в пресс-службе СК Тюменской области, ДНК-профиль злоумышленника совпал с образцами гражданина, ранее отбывавшего наказание за совершение особо тяжкого преступления в Республике Калмыкия.



62-летний подозреваемый задержан в Элисте. Ему предъявлено обвинение, сейчас он находится в СИЗО. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Была допрошена потерпевшая и проведен комплекс различный экспертиз, доказывающих вину задержанного.



Фото: ИА SM.News Тюмень.