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15 июня, 09:36
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Глава Калмыкии, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков сегодня даст старт международному турниру в Санкт- Петербурге

Глава Калмыкии, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков сегодня даст старт международному турниру в Санкт- Петербурге
Соревнования на кубок стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу пройдет в рамках экономического форума с участием известных спортсменов из России, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Главный бой состоится между 25-летним чемпионом мира и Европы Владиславом Туйновым из Орла и спортсменом из Китая Тан Сяо Фэном. Без сомнения, интерес публики вызовет и встреча россиянина Александра Стацуренко и белорусского атлета Максима Сподаренко. Всего в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет десять боев.
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