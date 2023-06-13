Глава Калмыкии, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков сегодня даст старт международному турниру в Санкт- Петербурге

Соревнования на кубок стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу пройдет в рамках экономического форума с участием известных спортсменов из России, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Главный бой состоится между 25-летним чемпионом мира и Европы Владиславом Туйновым из Орла и спортсменом из Китая Тан Сяо Фэном. Без сомнения, интерес публики вызовет и встреча россиянина Александра Стацуренко и белорусского атлета Максима Сподаренко. Всего в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет десять боев.