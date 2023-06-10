14 июня, 10:13
В Москве прошел патриотический вечер «Герои нашего времени», посвященный участникам специальной военной операции и приуроченный ко Дню России
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В рамках события была представлена концертная программа, выставка портретов и дискуссия с героями СВО и Великой Отечественной войны. На экспозиции был представлен портрет Давида Церенова, уроженца Калмыкии, служившего в артиллерийской батарее. Благодаря его мужеству и отваге удалось подавить миномётные батареи противника и защитить оставшихся солдат. Также в концерте принял участие ансамбль «Yр Сар», представив традиционные калмыцкие танцы.
Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале в Постпредство Калмыкии.