Глава Калмыкии поздравил ветерана Великой Отечественной Войны с наступающим Новым годом

Бату Хасиков вместе с партийцами регионального отделения Партии «Единая Россия» и бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной Войны Тимофея Кутыгина, которому в феврале 2022 года исполнится 100 лет.

Глава республики отметил, что был рад лично встретиться и пообщаться с ветераном.

«История жизни нашего ветерана вдохновляет. После войны Тимофей Яковлевич работал на благо родной Калмыкии в Артезианской дистанции путей, а годами позже стал начальником Калмыцкого управления Госхлебинспекции. Выйдя на пенсию, он продолжал трудиться и посвятил жизнь патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Это большой пример для всех нас», – поделился Бату Хасиков.

Глава региона также отметил, что благодаря таким патриотам, как Тимофей Яковлевич, мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и живем под мирным небом над головой.