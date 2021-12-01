Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ

Ее реализация начнется с января . С 2022 по 2026 год планируется отремонтировать около 7 300 зданий школ.

«Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам страны на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 миллиарда рублей, и за счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ», - сказал Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства.