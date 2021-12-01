Более 350 социально значимых объектов подключено в этом году к Всемирной паутине

Это школы, фельдшерско-акушерские пункты, муниципалитеты и другие социальные объекты. Благодаря проекту, в 23 населенных пунктах республики сеть интернет появилась впервые. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Алексей Этеев.

Для регионального профильного ведомства уходящий год был продуктивным. Оптикой было охвачено более 3,5 тысяч домохозяйств. Также социально значимые услуги активно перешли в электронный формат. Что позволило повысить прозрачность и скорость работы органов государственной власти и ведомств.

В школах республики появились «Уроки цифры». В этом году для удобства граждан в период пандемии появилось мобильное приложение – система 112. Алексей Этеев рассказал и о дальнейших планах министерства