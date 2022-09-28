"Вместе против наркотиков"

В эти дни на базе Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа ведется активная подготовка к ежегодному IV региональному антинаркотическому слету.



Его цель - формирование системы ценностей и убеждений, формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений.



Уже о своем участии заявили 42 обучающихся образовательных организаций, 27 студентов учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 15 до 17 лет, а также педагогические работники республики.



В программе – лекции, показательное выступление отряда "ГРОМ", тренинги со специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также "Классные встречи". Мероприятие состоится 1 ноября.

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