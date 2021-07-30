О благополучии всех учащихся и педагогов молились сегодня в стенах собора Святой Софии

Божественную литургию возглавил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Священнослужители и прихожане вспоминали сегодня жертв трагедии в Беслане. С тех страшных событий прошло 17 лет. А система калмыцкого образования чтит память Владимира Головатого – основателя и первого директора Элистинского технического лицея. Благодаря его труду учреждение вошло в сотню лучших школ России.

Памятная эта дата и для владыки Юстиниана. 1 сентября исполняется 26 лет его архипастырской деятельности. С этим событием его поздравили верующие и священнослужители.