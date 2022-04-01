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10 мая, 12:03
Новости

По данным ФГБУ «Калмыцкий ЦГМС» во второй половине ночи и утром 11 мая в Калмыкии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов

По данным ФГБУ «Калмыцкий ЦГМС» во второй половине ночи и утром 11 мая в Калмыкии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов

В Малодербетовском, Сарпинском, Городовиковском и Яшалтинском районах прогнозируется возникновение чрезвычайных происшествий, не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих косточковых культур.

Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия спланирован ряд превентивных мероприятий направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

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