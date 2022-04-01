Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил провести служебную проверку после ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь»‎ с участием сотрудника администрации, в котором погиб ребенок

«По поручению главы Калмыкии проводится проверка после ДТП с участием сотрудника администрации главы республики. Он поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми. И если вина будет доказана, сотрудник будет наказан по всей строгости закона»‎, - сообщили в пресс-службе главы республики.