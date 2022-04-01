  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 мая, 13:59
НовостиПроисшествия

Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил провести служебную проверку после ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь»‎ с участием сотрудника администрации, в котором погиб ребенок

Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил провести служебную проверку после ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь»‎ с участием сотрудника администрации, в котором погиб ребенок

«По поручению главы Калмыкии проводится проверка после ДТП с участием сотрудника администрации главы республики. Он поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми. И если вина будет доказана, сотрудник будет наказан по всей строгости закона»‎, - сообщили в пресс-службе главы республики.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия