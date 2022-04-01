7 мая, 13:59
Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил провести служебную проверку после ДТП на трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» с участием сотрудника администрации, в котором погиб ребенок
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«По поручению главы Калмыкии проводится проверка после ДТП с участием сотрудника администрации главы республики. Он поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми. И если вина будет доказана, сотрудник будет наказан по всей строгости закона», - сообщили в пресс-службе главы республики.