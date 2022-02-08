«Я – Будда» - любимый спектакль калмыцких зрителей сегодня вновь на сцене Национального драматического театра имени Басангова
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Напомним, премьера музыкальной постановки состоялась в апреле 2016 года.
Воистину, она стала событием всего мирового буддийского сообщества. Это история о том, как Сиддхартха Гаутама приходит к постижению истины, в основе которой морально-этические нормы и добродетели. Основы его учения получают распространение среди многочисленных его учеников.
Режиссер- постановщик - заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев.