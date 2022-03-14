Пассажиры рейсового автобуса Элиста-Санкт-Петербург сегодня утром добрались до места назначения

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр по строительству, транспорту, дорожному хозяйству республики Антон Рубанов.

Ранее, в результате столкновения 2-х транспортных средств погибли два человека и пострадали 15 пассажиров микроавтобуса. Что касается жителей Калмыкии, травмы получил только водитель. Ему оказана медицинская помощь. Сразу после ДТП администрация Новоусманского района Воронежской области организовала пункты временного размещения.