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18 апреля, 14:59
НовостиПроисшествия

Пассажиры рейсового автобуса Элиста-Санкт-Петербург сегодня утром добрались до места назначения

Пассажиры рейсового автобуса Элиста-Санкт-Петербург сегодня утром добрались до места назначения

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр по строительству, транспорту, дорожному хозяйству республики Антон Рубанов.

Ранее, в результате столкновения 2-х транспортных средств погибли два человека и пострадали 15 пассажиров микроавтобуса.  Что касается жителей Калмыкии, травмы получил только водитель. Ему оказана медицинская помощь. Сразу после ДТП администрация Новоусманского района Воронежской области организовала пункты временного размещения.

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