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2 июня, 13:25
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В селе Троицкое появилась третья по счету детская площадка

Ее возвели за три месяца в рамках программы социально-экономического развития Калмыкии. На проведение работ затрачен 1 миллион 370 тысяч рублей. Большая часть средств выделена из республиканской казны. Всего 450 тысяч из местного бюджета.

Это подарок ко Дню защиты детей, - говорит глава администрации Целинного РМО Эрдни Опиев. Для ребят здесь сооружены карусели, горки, установлены и другие малые архитектурные формы. Также они могут поиграть в баскетбол и волейбол.

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