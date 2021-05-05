В селе Троицкое появилась третья по счету детская площадка

Ее возвели за три месяца в рамках программы социально-экономического развития Калмыкии. На проведение работ затрачен 1 миллион 370 тысяч рублей. Большая часть средств выделена из республиканской казны. Всего 450 тысяч из местного бюджета.



Это подарок ко Дню защиты детей, - говорит глава администрации Целинного РМО Эрдни Опиев. Для ребят здесь сооружены карусели, горки, установлены и другие малые архитектурные формы. Также они могут поиграть в баскетбол и волейбол.