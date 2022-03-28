Новые меры поддержки

Инновационный бизнес республики сможет получить до 25 млн рублей. Калмыкия заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом содействия инновациям. У малых предприятий теперь есть возможность получить безвозмездный грант на свое дело.

«Это хорошая ступень для развития бизнеса. Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим предпринимателям», – отметил представитель Фонда в Калмыкии, руководитель регионального центра «Мой бизнес» Айс Манджиев. По его словам, основные направления сотрудничества заключаются в поддержке стартапов, молодых ученных и предпринимателей, которые занимаются научными разработками. Самые успешные проекты претендуют на субсидии в размере от 400 тысяч рублей до 25 млн.