Элистинка -Бося Михайловна Лиджиева, отмечает свой 95 –й день рождения

Персональное поздравление от Президента Российской Федерации ей вручили сотрудники Администрации города Элисты.

Ветеран ВОВ – труженик тыла, она родилась 15 марта 1929 года в п. Ялмта Целинного района. До начала войны окончила 6 классов. В 1943 году семья была депортирована в г. Красноярск. Работала намотчицей на Красноярском судоремонтном заводе, столяром, матросом на пароходе. В 1955 году вышла замуж за Басанга Насанаевича. В 1957 году вернулись в г. Элисту, здесь трудилась разнорабочей в Калмтресте. С 1975 года работала нянечкой, машинистомпо стирке белья в детском саду № 5.

За многолетний труд награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, имеет звание «Ветеран труда РФ».

Бося Михайловна с мужем воспитали 4-х детей. У нее 8 внуков, 13 правнуков, 1 праправнук.

Фото: Администрация города Элисты