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15 марта, 11:01
Новости

После вмешательства прокуратуры г.Элисты многодетной семье подключен газ в частном домовладении

После вмешательства прокуратуры г.Элисты многодетной семье подключен газ в частном домовладении

Прокуратура г.Элисты провела проверку по обращению многодетной матери о неисполнении договора о технологическом присоединении.

Установлено, что между АО «Газпром газораспределение Элиста» и заявителем был заключен договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Срок выполнения по подключению домовладения и пуску газа определен до 31.12.2023.

Несмотря на условия договора технологическое присоединение домовладения к сети газораспределения не осуществлено, что свидетельствовало о нарушении прав многодетной семьи на комфортные условия проживания, соответствующие требованиям федерального законодательства.

В целях защиты прав и законных интересов многодетной семьи прокуратурой города было внесено представление об устранении нарушений закона и в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования необходимые работы были проведены, жилой дом подключен к сети газоснабжения, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

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